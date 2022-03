Seleção de andebol já conhece adversários na corrida ao Euro'2024

Macedónia do Norte, Turquia e Luxemburgo no caminho de Portugal.

A seleção portuguesa de andebol vai defrontar Macedónia do Norte, Turquia e Luxemburgo na qualificação para o Euro'2024 da modalidade, ditou o sorteio realizado em Berlim, capital do país que vai receber o torneio.

Portugal, que integrou o pote 1, terá pela frente no Grupo 1 os macedónios, do pote 2, os turcos, do pote 3, e os luxemburgueses, do quarto pote, com os dois primeiros qualificados para a fase final, além dos quatro melhores terceiros.

A qualificação está dividida em oito grupos e arranca em outubro para determinar os 20 ocupantes das vagas que faltam para o torneio, de 10 a 24 de janeiro na Alemanha - estão já apurados o anfitrião e os três medalhados do Euro'2022: Suécia (ouro), Espanha (prata) e Dinamarca (bronze).