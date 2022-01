Seleção de andebol com "alguns casos" de covid-19 desiste da Yellow Cup

Comunicado da Federação de Andebol de Portugal confirma contrariedade na equipa das Quinas, que prepara Campeonato da Europa.

A Federação de Andebol de Portugal comunicou esta quarta-feira ter "alguns casos" de covid-19, desde 27 de dezembro do ano passado, data a partir da qual o selecionador Paulo Jorge Pereira não mais teve o grupo completo.

A Seleção Nacional prepara a presença no Campeonato da Europa, mas, face às referidas infeções, confirmou que preteriu da presença na 49.ª edição da Yellow Cup, "de modo a evitar contactos desnecessários e excesso de exposição" antes da fase final.

A FAP fez saber que a equipa das Quinas se vai manter em Portugal até 11 de janeiro, a trabalhar em bolha, trocando Rio Maior por Matosinhos. Naquele dia, a formação lusa parte para a Hungria, mais concretamente Budapeste.

Eis o comunicado na íntegra da FAP:

"Portugal está a passar por uma alteração no contexto nacional da COVID-19, com casos crescentes e sem precedentes, embora com menor gravidade, em solo nacional - o que levou a medidas normativas do Governo, em relação à exposição de contactos de risco a infetados, de modo a conter, de alguma forma, a propagação exponencial da variante Ómicron.

Neste sentido, e em contexto específico do andebol, concretamente da Seleção A Masculina, que iniciou o seu estágio de preparação para o Campeonato da Europa, no dia 27 de dezembro, a Federação de Andebol de Portugal levou a cabo testagem na chegada ao primeiro momento de preparação e, numa perspetiva mais conservadora, durante os restantes dias de estágio com um rastreamento diário da COVID-19. Neste primeiro momento, a dia 27 de dezembro, surgiu um caso positivo, que rapidamente foi isolado do grupo, tendo sido pedido um PCR para confirmação, no entanto, posteriormente, objetivaram-se mais alguns casos, havendo necessidade de alterar a estratégia de treino para proteção do grupo. Durante todo este período de estágio, a Seleção A Masculina não conseguiu realizar nenhum treino com o grupo completo, vendo-se forçada a optar por, na maior parte dos casos, treino individualizado, de modo a manter a redução nos contactos de risco - o que, numa modalidade coletiva e, especialmente, antes de uma grande competição, causa grandes transtornos, como é exemplo a não participação dos Heróis do Mar, no 49º Torneio Yellow Cup, na Suíça.

A participação de Portugal neste Torneio, que decorreria entre 7 e 9 de Janeiro, em Winterthur, na Suíça foi cancelada, devido às restrições impostas pela Federação Europeia de Andebol em relação ao EHF Euro 2022, onde cada atleta apenas poderá ingressar na competição 14 dias após ter estado positivo com COVID-19. A Seleção A Masculina preteriu o Torneio, no qual já participou por diversas ocasiões, de modo a evitar contactos desnecessários e excesso de exposição antes do Campeonato da Europa. Tal como referido, os Heróis do Mar, que já sofreram alguns casos de COVID19 e, por forma a proteger o grupo, continuarão a preparação em Portugal, até ao dia 11 de janeiro, data em que viajarão para a Hungria. A Seleção Nacional A Masculina manter-se-à em "bolha" até ao final do seu período de preparação, mudando de local, de Rio Maior para Matosinhos, habitual "casa" dos Heróis do Mar, onde se manterá até dia 11 de janeiro, data da partida para Budapeste, na Hungria, onde disputará o Grupo B, do Campeonato da Europa.

As condições de preparação deste Campeonato da Europa não são as ideais e muitas delas estão fora do nosso controlo para uma performance desportiva ao mais alto nível mas os atletas da Seleção Nacional tudo farão para, mais uma vez, dignificar Portugal no EHF Euro 2022."