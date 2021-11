Seleção portuguesa de andebol bate o Luxemburgo em jogo particular

Em jogo particular, incluído no estágio da equipa das Quinas, esta venceu por claros 39-21

Portugal derrotou esta quarta-feira a seleção do Luxemburgo por 39-21, em jogo particular de preparação integrado na semana internacional do andebol, que está a decorrer no grão-ducado.

A seleção lusa dominou o jogo por completo e ao intervalo já liderava por 19-10. Diogo Branquinho foi o melhor marcador do encontro, com sete golos.

Portugal ainda disputará dois encontros de caráter particular neste estágio, mas agora contra a formação germânica, o primeiro sexta-feira, de novo no Luxemburgo, e o segundo domingo, agora em Dusseldorf.

Em janeiro de 2022, a seleção lusa estará na Suíça, para o torneio Yellow Cup, com jogos contra Montenegro (3 de janeiro), Suíça (5) e Ucrânia (7), no que será a preparação final para o Europeu que começa em Budapeste, a 14 de janeiro.