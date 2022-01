Seleção da Alemanha contabiliza 12 jogadores infetados em pleno Euro'2022

Sebastian Heymann, Djibril M"Bengue e Christpoh Steinert são os novos casos positivos de infeção, assim como um elemento da equipa técnica germânica

Quatro andebolistas da seleção da Alemanha testaram positivo, esta quarta-feira, na deteção ao coronavírus, o que eleva para 12 o número de casos no grupo de trabalho germânico, antes do confronto da próxima quinta-feira com a Espanha, no Europeu.

Segundo a federação, Sebastian Heymann, Djibril M"Bengue e Christpoh Steinert são os novos infetados, além de mais um elemento da equipa técnica.

A seleção da Alemanha é composta por 23 jogadores e atualmente só tem 13 disponíveis para a competição que se disputa na Hungria e Eslováquia e da qual Portugal já foi eliminado. A federação anunciou que vai reunir hoje para avaliar a situação.

A Alemanha, que se estreou na competição com triunfo por 30-23 sobre a Polónia, foi campeã da Europa em 2004 e 2016, tendo sido "vice" em 2002 e terceira em 1998.