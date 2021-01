Segunda alteração no Mundial de andebol devido a casos de covid-19

Suíça substitui Estados Unidos no Mundial de andebol

A seleção da Suíça vai render a congénere dos Estados Unidos no Campeonato do Mundo de andebol, no Egito, na que constitui a segunda alteração para a prova devido a casos positivos de covid-19, revelou esta terça-feira a organização.

"A equipa dos EUA comunicou oficialmente a decisão de desistir da participação no 27.º Campeonato do Mundo da IHF, na sequência de vários casos positivos detetados nos testes obrigatórios à covid-19 antes da sua partida para o Egito", revela a Federação Internacional de Andebol (IHF), em comunicado.

Esta foi a segunda alteração comunicada hoje pela IHF, depois de a Macedónia do Norte ter substituído a República Checa, igualmente devido aos vários casos positivos de covid-19 detetados na comitiva checa.

"Em consequência de vários resultados positivos após os testes obrigatórios de covid-19 antes da partida para o Egito, a República Checa comunicou oficialmente que desiste da sua participação no 27.º Campeonato do Mundo de andebol, que vai decorrer entre 13 e 31 de janeiro no Egito", informou em comunicado IHF.

A entidade especificou que a Suíça estava no segundo lugar da lista substituta de países para o Mundial, em que Portugal vai participar, que foi criada em consonância com os resultados da fase de qualificação, e preparada excecionalmente devido à pandemia do novo coronavírus.

