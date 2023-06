"Se achássemos que jogar bem 20 ou 30 minutos contra o FC Porto era suficiente..."

Declarações de Ricardo Costa, treinador do Sporting, após a vitória frente ao FC Porto (39-38, após prolongamento) nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol, no Funchal.

A vitória: "Saímos melhor que o FC Porto. Estivemos a ganhar por seis, mas muitas vezes a nossa juventude faz-nos abanar e achamos que podemos ganhar por 10, quando estamos a ganhar por seis, sabendo que vamos ter uma resposta do FC Porto. Acho que abanámos em termos emocionais, porque se achava que o jogo se ia resolver em pouco tempo e eu falava em manter a concentração durante os 60 minutos, porque se a perdêssemos e achássemos que jogar bem 20 ou 30 minutos contra o FC Porto era suficiente, a prova do jogo é que mesmo a ganhar por seis não foi suficiente. No fim, podia ter calhado para qualquer lado, como podia ter calhado no jogo no Dragão, como no jogo em Alvalade."

Espetáculo: "Foram duas grandes equipas, com grandes jogadores a proporcionar estas exibições de gala, com as quais o andebol português só sai a ganhar".

Final diante do Marítimo: "É uma equipa que tem metade dos jogos que temos. Hoje, fomos remetidos a um esforço enorme, mas amanhã [domingo] há a oportunidade de ganhar um título perante uma equipa que joga em casa. Vai ser muito duro".