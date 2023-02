São Pedro do Sul reage às queixas do Benfica: "Tentativa de enganar a arbitragem"

Por via de comunicado, a direção do emblema acusa a equipa técnica do Benfica de "tentativa de enganar a dupla de arbitragem" após a desqualificação de Maria Unjanque, considerando ainda que o treinador João Florêncio adotou "comportamentos de incitamento ao ódio" durante a partida.

A direção do São Pedro do Sul reagiu este domingo, por via de comunicado, às denúncias apresentadas pelo Benfica após a partida que opôs ambas as equipas no sábado, relativa à 13.ª jornada do Campeonato Nacional de andebol feminino e que terminou com uma vitória encarnada por 36-33.

O emblema acusa a equipa técnica do Benfica de "tentativa de enganar a dupla de arbitragem" após a desqualificação de Maria Unjanque, apontando que tentou "fazer passar outra atleta pela verdadeiramente desqualificada".

O São Pedro do Sul considera que João Florêncio, técnico das águias, adotou "comportamentos de incitamento ao ódio" durante a segunda parte da partida, revelando que irá apresentar queixa às autoridades responsáveis.

De resto, a direção do clube reprovou ainda o comportamento de uma oficial encarnada que, de acordo com a mesma, após ter sido também desqualificada, "continuou a manifestar um comportamento provocatório e prepotente", mantendo-se inclusive em comunicação com as atletas do Benfica.

Salientou também a identificação de João Florêncio por parte das autoridades após o final do jogo, devido ao treinador das águias ter proferido "ameaças" na direção de um elemento da equipa técnica do São Pedro do Sul.

"A Academia continuará a lutar pela verdade e a promover o desporto e a nossa região. São Pedro do Sul sabe receber e os sampedrenses não se revêm em comportamentos de insulto, agressão, assédio, incitamento ao ódio e de perturbação da ordem pública", completam.

Leia o comunicado na íntegra: