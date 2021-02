Salvador Salvador renovou com o Sporting: "Sabia que isto se ia resolver"

Miguel Afonso e Salvador Salvador durante a renovação do contrato do lateral esquerdo

Jogador chegou a ser dado como certo tanto no Benfica como no FC Porto, mas assinou a renovação com o Sporting esta quinta-feira

O Sporting anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Salvador Salvador, jogador da equipa principal de andebol verde e branca, com o lateral esquerdo de 19 anos a continuar em Alvalade, onde está desde muito jovem, em vez de sair, como chegou a ser noticiado, para Benfica ou FC Porto. Na oficialização do novo contrato, que contou com a presença de Miguel Afonso, membro do Conselho Directivo, e de José António Guimarães, diretor do andebol do Sporting, Salvador Salvador mostrou-se muito satisfeito com o desfecho.

"Sempre estive de consciência tranquila. O meu coração sempre foi verde e branco e vai continuar a ser. Continuar no clube que mais amo é muito importante para mim. Sinto-me bastante feliz por renovar contrato com o Sporting", disse o jovem internacional aos meios de comunicação do clube.

"É muito importante para mim, aos 19 anos, renovar com o Sporting e poder representar este símbolo por mais alguns anos. Sinto-me bastante feliz e quero continuar a dar alegrias aos sportinguistas", acrescentou.

"Os sportinguistas têm de estar de consciência tranquila como eu sempre estive. Saíram inúmeras notícias e foi quase uma novela, mas eu sabia que isto se ia resolver. Posso prometer que vou continuar a dar o meu máximo nos treinos e nos jogos. Vamos continuar a viver muitas alegrias e, como é óbvio, não ia deixar o Sporting sem voltar a ver o Pavilhão João Rocha cheio", concluiu Salvador Salvador.

"Fico sempre contente quando outros clubes mostram interesse pelos nossos jogadores"

Para José António Guimarães, a renovação do contrato de Salvador Salvador foi natural. "O jogador sempre demonstrou uma vontade inequívoca de querer ficar no Sporting e o Sporting sempre demonstrou vontade de querer continuar com o Salvador. Foi um processo pacífico de negociação que teve o seu tempo, mas um tempo ponderado e calmo. Trabalhamos todos os dias em prol do Sporting e a pensar nos plantéis dos anos que aí vêm. Queremos o melhor para o Sporting e o Salvador faz parte disso", frisou o dirigente.

Por fim, José António Guimarães salientou o trabalho realizado na formação. "Fico sempre contente quando outros clubes mostram interesse pelos nossos jogadores. Só prova que a qualidade do nosso trabalho na formação está a dar frutos", finalizou.

Recorde-se que Salvador Salvador chegou ao Sporting em 2014, com apenas 13 anos, do Samora Correia, tendo-se estreado pela equipa principal em 2018/2019. Na época passada esteve cedido ao Boa Hora, mas agora, em 2020/21, é parte integrante do plantel principal de Rui Silva.