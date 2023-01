"Sabemos perfeitamente que Portugal está um patamar acima de nós"

Paulo Moreno promete Cabo Verde a lutar até ao fim no encontro do Mundial de andebol.

O capitão da seleção de Cabo Verde de andebol, Paulo Moreno, que representa o Benfica, promete "espírito de combate e luta até ao fim" no jogo de sexta-feira com Portugal, para o Mundial, em Gotemburgo, na Suécia.

O pivô Paulo Moreno, de 30 anos, admite que as duas seleções encontram-se em patamares distintos e classificou de "especial" o encontro com Portugal, na sexta-feira, na Scandinavium Arena, para o Grupo II da fase principal.

"É o jogo da lusofonia. Todos os jogadores nos conhecem e nós também os conhecemos a eles. Vai ser um jogo interessante", afirmou Paulo Moreno, referindo-se ao facto de a maioria dos representantes de Cabo Verde atuar em clubes portugueses.

A seleção de Cabo Verde é orientada pelo sérvio Ljubomir Obradovic, treinador do Avanca com um vasto currículo em Portugal, tendo mesmo sido por seis vezes campeão pelo FC Porto, integra 11 jogadores a jogar em Portugal.

"Sabemos perfeitamente em que patamar Portugal está. Nós estamos num projeto recente, com bons jogadores, de qualidade e que têm evoluído muito, mas que estão numa etapa e num "timing" diferente", adianta Paulo Moreno.

O capitão cabo-verdiano salienta que "Portugal evoluiu muito e apresenta bons resultados nos recentes europeus e mundiais e até pelo histórico apuramento para os Jogos Olímpicos" de Tóquio2020 (disputados em 2021 devido à Covid-19).

"Sabemos perfeitamente que estão um patamar acima de nós, mas isso não quer dizer nada. Nós somos guerreiros, temos mostrado um bom andebol e espírito de combate e luta até ao final e é isso que vamos tentar continuar a mostrar", afirmou.

Cabo Verde passou à fase principal como terceiro classificado do Grupo C, atrás da Suécia e do Brasil, com uma vitória histórica sobre o Uruguai, por 33-25, que foi a primeira de sempre numa fase final de um campeonato do Mundo.

Paulo Moreno não tem duvidas que os cabo-verdianos "estão orgulhosos com o desempenho da seleção" e o grupo quer "retribuir com bons resultados e bons desempenhos, para assim ir crescendo na modalidade e levar Cabo Verde além-fronteiras".

"Os jogadores evoluem quando jogam contra os melhores. E aqui estão os melhores jogadores e os melhores treinadores, ainda por cima a disputar a "main round", que é um privilégio que não é para todas as equipas", explicou Paulo Moreno.

Para o capitão da seleção de Cabo Verde, estar presente nesta fase da prova é do que os jogadores mais gostam e é a disputar os grandes jogos, frente às melhores equipas, "que surgem os estímulos para a evolução e crescimento".

Cabo Verde estreou-se no Grupo II com uma derrota frente à Islândia, por 40-30, seleção que venceu Portugal, por 30-26, e segue na sexta e última posição, com zero pontos. O grupo é liderado pela coanfitriã e campeã europeia Suécia, com seis pontos.

Para além de Paulo Moreno, integram a seleção de Cabo Verde os seguintes jogadores a atuar em equipas portuguesas: Luís Almeida (Estrela da Amadora), Nélson Pina (Belenenses), Paulo Andrade (Dom Fuas), Estaliny Furtado e Rafael Andrade (Póvoa), Edmilson Garcia (Avanca), Felisberto Landim (Vitória de Setúbal), Délcio Pina (Marítimo), Edmilson Araújo (Sporting) e Leandro Semedo (Benfica).