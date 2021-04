Rumo ao Europeu: uma novidade e quatro regressos na Seleção de andebol

Miguel Espinha, guarda-redes do Huesca, de Espanha, foi pela primeira vez convocado para a Seleção A. Humberto Gomes, Gilberto Duarte, Alexis Borges e Sérgio Barros estão de regresso. É tempo de finalizar o ataque à qualificação para o Euro'2022.

A Seleção Nacional de andebol juntou-se esta segunda-feira, no Porto, para preparar os dois últimos jogos da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2022 , a jogar na Eslováquia e na Hungria. Uma competição para a qual a equipa lusa está muito bem lançada, na liderança do grupo, com três vitórias em quatro jogos, bastando um empate para, matematicamente, se qualificar para a quarta grande prova consecutiva: Europeu 2020 (sexto lugar), Mundial deste ano (10.º lugar), Jogos Olímpicos a decorrer no verão, e este Europeu (13 a 30 de janeiro).

As duas partidas em falta são frente a Israel, fora, na quinta-feira, e com a Lituânia, domingo, no Centro de Congressos e Desporto de Matosinhos.

Na convocatória esta segunda-feira anunciada pelo segundo treinador da Seleção Nacional, Paulo Fidalgo, há a registar a primeira chamada do guarda-redes Miguel Espinha, que tem vindo a fazer belas atuações no Huesca, de Espanha, também de Humberto Gomes, do Póvoa AC, recuperado de lesão, do lateral esquerdo Gilberto Duarte e do pivô Alexis Borges, ambos do Montpellier, de França e igualmente recuperados de problemas físicos, e ainda do ponta esquerda Sérgio Barros, que tem estado a excelente nível no Timisoara, da Roménia.

"Temos alguma versatilidade na primeira linha, onde tanto o André Gomes, como o Fábio Magalhães e o Gilberto Duarte podem jogar a lateral-direito", explicou Paulo Fidalgo quando confrontado com o facto de na convocatória estar apenas um jogador de raiz dessa posição", explicando depois que "o selecionador nacional Paulo Jorge Pereira pediu o máximo foco nesta competição e nestes dois jogos", garantindo que na Seleção ninguém está a pensar a médio/longo prazo, ou seja, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

De resto, Fidalgo adiantou que "todos os jogadores já chegaram, foram testados e estão bem" e que "esta manhã já houve treino de ginásio e de pavilhão e, de tarde, voltará a haver sessão de trabalho, mas apenas de pavilhão".

Convocatória

Guarda-redes

Humberto Gomes (Póvoa AC)

Gustavo Capdeville (Benfica)

Miguel Espinha (Huesca)

Pontas esquerdas

Diogo Branquinho (FC Porto)

Sérgio Barros (Timisoara, Roménia)

Laterais esquerdos

Alexandre Cavalcanti (Nantes)

André Gomes (FC Porto)

Fábio Magalhães (FC Porto)

Gilberto Duarte (Montpellier)

Centrais

Miguel Martins (FC Porto)

Rui Silva (FC Porto)

Pivôs

Daymaro Salina (FC Porto)

Victor Iturriza (FC Porto)

Luís Frade (Barcelona, Espanha)

Alexis Borges (Montpellier, França)

Lateral-direito

Belone Moreira (Benfica)

Pontas direitas

António Areia (FC Porto)

Pedro Portela (Tremblay, FRança)

Jogos em falta

5.ª jornada

29/04

Israel-Portugal (17h00)

6.ª jornada

02/05

Portugal-Lituânia (17h00)