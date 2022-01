Rui Silva: "Uma pessoa tem que saber adaptar-se, seja no andebol seja na vida"

O central Rui Silva garante que a seleção de Portugal está pronta a estreia do Euro'2022 de andebol

O central Rui Silva garante que a seleção de Portugal está pronta para o jogo de sexta-feira com a Islândia, na estreia do Euro'2022 de andebol, na Hungria, e que as expectativas são altas.

"Estamos prontos. Foi uma preparação diferente e um bocado mais difícil da habitual [devido a lesões e aos casos de covid-19], mas não pode ser isso que nos pode impedir de ambicionar querer sempre mais", considerou Rui Silva.

O central Rui Silva recordou que "Portugal está inserido num grupo difícil" e que tem na sexta-feira "um primeiro jogo igualmente difícil" com a Islândia, mas "a ambição é a mesma de sempre", bem como "a vontade de querer sempre mais".

"Encontramo-nos bem, e uma pessoa tem que se saber adaptar seja no andebol seja na vida. Acho que temos tido essa capacidade ao longo dos últimos anos, esta foi mais uma prova, e acredito que amanhã [sexta-feira] vamos estar bem", assegurou.

O autor do golo da vitória nos últimos segundos do jogo com a França no torneio pré-olímpico, que levou Portugal aos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em 2021, descarta o papel de jogador decisivo e considera que qualquer um o pode ser.

"É algo que nos caracteriza. É que qualquer um pode ser decisivo e o mais importante vai ser sempre o resultado final coletivo e isso é o que nos deixa mais orgulhosos e felizes", considerou um dos organizadores de jogo de Paulo Pereira.

Jogar perante público, algo que nem sempre tem sido possível, devido às limitações impostas pela pandemia de covid-19, foi outro dos aspetos salientados pelo central Rui Silva, de 27 anos, que representa as cores do FC Porto.

"É ótimo. Já tínhamos saudades de voltar a sentir o que é jogar uma grande competição com público, porque o público também faz parte. Felizmente estamos num país em que a lotação máxima é permitida e há que aproveitar isso", disse.