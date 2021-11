Rui Silva: "Merecíamos todos um prémio pelo que aconteceu"

O atleta falou hoje à margem da Gala dos Dragões de Ouro

Rui Silva, que vai receber o Globo de Ouro para Atleta de alta competição, falou do ano difícil que a equipa teve que enfrentar.

Prémio: "Não é bem a minha praia, estou bem mais confortável no Dragão Arena, mas devido ao prémio que é sinto-me super orgulhoso e honrado."

Impacto do FC Porto no andebol: "O que temos vindo a fazer tem sido incrível, a ajuda que o FC Porto tem dado é fabulosa, com muitos jogadores do clube na seleção, mas também há várias passagens históricas nas competições europeias. Dá-nos vontade de fazer ainda mais."

Vontade de dar mais ao clube: "Vim para o FC Porto com uma vontade enorme de ganhar, nunca tinha ganho. Pensar em estar aqui e ser homenageado desta forma é incrível, faz de mim uma pessoa muito mais feliz, mas também um atleta que quer trabalhar ainda mais, o que foi feito já é passado."

Entusiasmo dos adeptos com a modalidade: "É bom saber que as pessoas se apercebem de tudo o que gira à volta de um jogo, há muita coisa à volta dos golos. Representar o andebol aqui hoje é super bom, que daqui a um ano possa ser outro, há colegas meus que fazem por isso, ainda para mais depois do ano que tivemos, merecíamos todos um prémio pelo que aconteceu."