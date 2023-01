Rui Silva e o Mundial de andebol: "Andámos ao sabor do vento do Brasil"

Capitão da Seleção atendeu O JOGO e fez uma análise à presença no Campeonato do Mundo em que foi 13.ª.

Depois de ter descansado um pouco, Rui Silva, capitão da Seleção Nacional de andebol, atendeu a chamada de O JOGO com a disponibilidade que lhe é característica. Mesmo acabado de chegar de um Campeonato do Mundo em que as Quinas queriam superar a melhor classificação da história, o 10.º lugar do Egito"2021, e não o conseguiram.

"Fica sempre a sensação de que podíamos fazer um pouco mais. Sabíamos que o grupo na primeira fase era muito complicado, mas conseguimos fazer o mais difícil, ao passar para o Main Round em primeiro e com vantagem sobre os adversários. Depois só dependíamos de nós. O Brasil tinha boa equipa, mas a responsabilidade de ganhar o jogo era nossa e não conseguimos", resumiu o central.