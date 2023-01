Rui Silva e o empate contra o Brasil: "É um resultado difícil de aceitar"

Redação com Lusa

Declarações do central da seleção portuguesa, após o encontro com o Brasil (28-28), referente ao Campeonato do Mundo de andebol

Rui Silva era a voz da desilusão da seleção portuguesa, após o empate contra o Brasil (28-28). O central do FC Porto admitiu, ainda assim, que a igualdade reflete o equilíbrio entre as duas seleções.

"É um resultado difícil de aceitar. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, o Brasil tem uma boa equipa, tem bons jogadores, depois de um jogo intenso que tivemos [Hungria], mais tudo o que envolveu a chegada a Gotemburgo, mas acabou por ser um jogo equilibrado e foi um resultado justo por muito que nos custe, mas ainda falta muito. Ainda temos as nossas ambições de seguir em frente e vamos lutar por isso", atirou.