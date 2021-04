Rui Silva e a vitória do Sporting sobre Benfica: "Mais do que justa. Fizémos um trabalho imenso"

Treinador leonino salientou que a equipa verde e branca mereceu triunfar (31-29), dada a competência e a produção ofensiva, sobre a formação das águias, em jogo em atraso da 14.ª ronda da liga de andebol.

Análise: "Sabíamos que ia ser um jogo muito competitivo, com um adversário muito organizado. O Benfica criou muitas dificuldades à nossa defesa e a diferença foi sermos muito eficazes e clarividentes no ataque. Nos últimos dez minutos aumentámos a agressividade da nossa defesa e anulámos as entradas dos jogadores do Benfica para situações de tiro. Com isso conseguimos recuperar algumas bolas e concretizar nas transições. É uma vitória mais do que justa."

Condicionantes: "Não foi um jogo bonito, mas sabemos que ia ser um jogo de luta. Tivemos ausências, mas tínhamos as coisas bem preparadas e houve mérito dos nossos jogadores no ataque. Este é o espírito e o que queremos para o nosso grupo de trabalho. O Sporting foi mais competente, fez um trabalho imenso, claro que com alguma sorte quando é preciso."