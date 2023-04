Rui Miguel Baptista vai ser reforço do Benfica

Rui Baptista (com a bola) será jogador do Benfica a partir de 2023/24

Central já é uma aposta do novo treinador, o espanhol Jota González, cuja contratação O JOGO avançou em fevereiro

Rui Miguel Baptista, central de 21 anos do Águas Santas, vai ser jogador do Benfica nas próximas épocas, sendo esta a primeira contratação acertada pelos encarnados a pedido de Jota González, o espanhol de 51 anos, técnico adjunto do PSG, cuja aquisição como treinador das águias O JOGO avançou a 14 de fevereiro.

Encarnados começam a definir as linhas mestras das próximas épocas, nas quais serão liderados por Jota González, técnico que sucederá ao compatriota Chema Rodríguez. A Rui Baptista só falta assinar.

Jota é apreciador das qualidades de Baptista, mais um andebolista natural do enorme berço que é Guimarães, tendo, muito provavelmente, as exibições do atleta na fase de grupos da Liga Europeia enchido as medidas do novo homem do leme do Benfica, substituto do compatriota Chema Rodríguez, que assumirá a seleção da Hungria a tempo inteiro.

Recorde-se que o meia-distância foi o jogador com mais assistências na fase de grupos da Liga Europeia, isto na primeira participação do Águas Santas, tendo o emblema maiato somado uma vitória, dois empates e sete derrotas em dez partidas.

Rui Baptista é central e foi o atleta com mais assistências na fase de grupos da Liga Europeia, com 43

Os 43 passes para golo de Rui Miguel Baptista, média de 4,3 por jogo, são sempre um excelente cartaz - e fez ainda 33 golos -, num ranking em que Kiko Costa, do Sporting, foi terceiro, com 39.

Rui Baptista fez quase toda a formação no Fermentões, clube em que começou a jogar com dez anos e no qual permaneceu entre os infantis e os juvenis, num total de sete temporadas. Em 2018/19 mudou-se para o ABC, onde ficou até à época passada. Está a cumprir a primeira de um contrato de duas campanhas no Águas Santas, levando, para já, 101 golos em 34 jogos, mas em breve, sabe O JOGO, assinará pelo Benfica, estando o acordo já fechado.