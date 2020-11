Rolando Freitas diz que Portugal é favorito contra Israel

Ex-selecionador nacional, desde 2018 a trabalhar como diretor desportivo das seleções de andebol de Israel, diz que Portugal tem todas as condições para vencer.

É natural do Porto, tem 55 anos, era o anterior selecionador nacional - antes de Paulo Jorge Pereira - e chegou a Israel em 2018 para assumir a função de diretor-desportivo das seleções de andebol. Está, portanto, na terceira época, mas já renovou, tendo contrato até 2022, mas com possibilidade de prolongar mais ainda a seguir ao Mundial do Egito, onde jogará o grupo G.

Tem, também, toda a legitimidade para falar do adversário que Portugal vai defrontar na quarta-feira, às 19h30, em Matosinhos (RTP 2) na primeira jornada do apuramento para o Campeonato da Europa de 2022, que vai realizar-se na Hungria e na Eslováquia.

"A Seleção de Israel está em rejuvenescimento, aliás, esse foi um dos fatores que nos trouxe até aqui e, apesar de ainda ter alguns dos jogadores mais velhos, está cada vez mais rejuvenescida e apresenta já uma série de jogadores bastante jovens, à semelhança do que sucedeu com Portugal nos últimos anos", resumiu Rolando Freitas.

"Israel está dividida entre alguns jogadores que estão no estrangeiro, que jogam na Suíça, em França, na Alemanha, na Suécia, e em Espanha, e alguns que estão ainda no nosso campeonato. É basicamente essa é a origem da seleção", continuou, passando a explicar os motivos pelos quais atribui favoritismo à equipa das Quinas: "Dentro das condições atuais, Portugal é uma seleção que, jogando um Campeonato do Mundo, um apuramento olímpico, tendo a experiência do último Europeu e, mesmo sem público, atuando em casa e estando no seu ambiente, terá todas as condições de vencer este jogo. Ainda para mais duas equipas jogam as taças europeias e o campeonato vai com oito/nove jornadas e aqui em Israel o campeonato ainda nem começou em função da pandemia e só os jogadores que estão fora do país têm jogado com regularidade".

Seja como for, o técnico portuense dá conta da evolução do andebol israelita. "Temos vindo a crescer, a seleção quase se qualificou para o Europeu de 2020, recordo que Israel foi 25.º no ranking e jogou o último jogo para se qualificar na Polónia e, agora, antes de se cruzar com Portugal nesta qualificação para o Europeu 2022, talvez tivesse tido oportunidade de se encontrar com Portugal no play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo"