Ricardo Costa: "Vamos acreditar até ao fim. Seja qual for o final..."

Declarações do treinador leonino no final do jogo Sporting-Benfica (36-31), da 25.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

A vitória: "Foi um jogo de alta exigência, o Benfica também fez uma boa exibição, mas nós conseguimos estar sempre por cima com vantagens de cinco e seis golos."

Luta pelo título: "Vamos acreditar até ao fim. Seja qual for o final que acontecer na próximo fim de semana, creio que fizemos uma época extraordinária, de muita luta e muito querer, por isso há que dar os parabéns aos atletas."