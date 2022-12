Ricardo Costa, treinador do Sporting: "É impossível ganhar ao Barcelona a jogar mal"

Ricardo Costa, treinador do Sporting

Redação com Lusa

Equipa de andebol leonina defronta o conjunto espanhol na meia-final da Supertaça Ibérica.

O treinador do Sporting, Ricardo Costa, disse esta sexta-feira que a sua equipa irá jogar "olhos nos olhos" com o Barcelona na meia-final de sábado da Supertaça Ibérica de andebol, em Málaga, e tentar chegar à final.

O Sporting, vencedor da Taça de Portugal, defronta o Barcelona, campeão espanhol, pelas 19h00 locais (18h00 em Portugal continental), na estreante Supertaça Ibérica, que tem na outra meia-final o FC Porto (campeão português) e o Granollers (finalista vencido da Taça do Rei), em jogo agendado para as 16h45 (15h45).

Apesar do Barcelona, do internacional português Luís Frade, ser uma das melhores formações do mundo, Ricardo Costa defende que a sua equipa "já surpreendeu contra grandes equipas, colocando em campo toda a sua energia e foco". "Temos vindo a ganhar a muitas equipas, mas é impossível ganhar ao Barcelona a jogar mal. É um momento extraordinário para nós e os nossos atletas vão aproveitar a oportunidade", disse Ricardo Costa.

O objetivo traçado pelo treinador português, que até já ganhou ao Barcelona como jogador, para o jogo com o bicampeão europeu em título é "manter a equipa sempre em jogo" e assim poder ter a "ambição de marcar presença na final".

"Sei o querer e a ambição dos meus atletas, que não se encolhem perante nenhum adversário. Não temem ninguém. É óbvio que o Barcelona tem os seus pontos fortes, tem um grande treinador, mas nós não temos restrições mentais para competir com qualquer equipa", disse.

Sem pretender estragar o momento de festa que as federações espanhola e portuguesa vivem, com a primeira edição da Supertaça Ibérica, Ricardo Costa aponta apenas que esta não seria a melhor altura para a sua realização, dada a carga de jogos.

"Já vamos muito perto dos 35 jogos e isso é um problema. Os nossos atletas vão sair daqui, após dois intensos jogos, com um nível de exigência alto, para o campeonato do Mundo", apontou, sugerindo como alternativa à data o inicio da época.

O ponta espanhol dos leões Mamadou Gassama, que fez toda a sua formação no Granollers, enalteceu a qualidade das equipas envolvidas nesta primeira edição da Supertaça Ibérica, que considerou ser "um passo em frente em termos desportivos".

"Sabemos que vamos defrontar a melhor equipa do mundo, mas nós também temos a nossa qualidade. Esta competição é nova, com um nível de exigência elevado, mas vamos tentar chegar à final", afirmou Mamadou Gassama.

Para o jogador, para quem "poder jogar em Espanha é sempre um motivo de enorme satisfação", esta competição, dado as equipas participantes, constitui ainda "uma boa altura para aferir do real nível atual da equipa do Sporting".

"No Granollers, já ganhei ao Barça e seria uma enorme felicidade voltar a vencer a melhor equipa da Europa e do Mundo. Não temos pressão para ganhar, mas vamos com o objetivo de alcançar um bom resultado e tentar chegar à final", disse Mamadou Gassama.

O lateral Salvador Salvador também considerou que o Sporting vai defrontar "a melhor equipa do mundo" - bicampeã europeia, detentora da Liga, Taça e Supertaça de Espanha - e que "esta é uma boa oportunidade para a equipa crescer".

"Sabemos da nossa qualidade e vamos entrar no jogo com a "faca nos dentes" e olhos nos olhos com o Barcelona", adiantou Salvador Salvador, que irá rever na meia-final de sábado o amigo pivô português Luís Frade, que representou o Sporting.

Salvador Salvador abordou ainda a saída do guarda-redes Manuel Gaspar para o Nantes, considerando que a equipa lidou bem com isso, pois, sem falar na importância que ele tinha no grupo, foi concretizar um sonho e jogar na Liga dos Campeões.

O treinador do Barcelona, António Carlos Ortega, destacou o "nível fantástico" da Supertaça Ibérica, "com duas das melhores equipas da atualidade em Portugal e Espanha" e destacou o crescimento do andebol luso, quer em termos de clubes quer de seleções.

O pivô internacional português Luís Frade, que no sábado defronta a sua anterior equipa, destacou o nível elevado da primeira edição da Supertaça Ibérica, "que o FC Barcelona quer ganhar".

Luís Frade adiantou que é sempre bom defrontar equipas portuguesas, mas não sente nenhuma sensação especial por jogar contra o Sporting, pois, "apesar do carinho, é um jogo como outro qualquer, dentro de campo é uma guerra e amigos só lá fora".

A Supertaça Ibérica é um torneio que colocará, pela primeira vez, frente a frente os campeões nacionais e os detentores das Taças de Portugal e Espanha, e decorrerá sábado e domingo no Centro Desportivo Ciudad Jardin, em Málaga.