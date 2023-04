Ricardo Costa responde a Chema: "Não é essa a minha forma de estar no desporto"

Declarações de Ricardo Costa (treinador do Sporting) após o jogo Benfica-Sporting (30-34), dos quartos de final da Taça de Portugal de andebol, realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa

Sobre o jogo: "Tivemos ambição, equilíbrio e um grande jogo perante uma grande equipa que é o Benfica. Ainda não ganhámos nada, ganhámos o acesso a defender o título que nos pertence, na Taça de Portugal.

Qualidade: "Não queremos agarrar na nossa juventude, mas sim na nossa qualidade, que cada um deles tem. A época é muito larga, existem bons e maus momentos e hoje era um momento importante para nós pois seguimos em frente."

Acusação de falta de respeito por parte do Benfica: "Não é essa a minha forma de estar no desporto, nunca o fiz e nunca o farei, provocar quem quer que seja. É pena que tenham entendido assim, este foi um grande jogo, entre duas grandes equipas, grandes jogadores, que não merecia ter acabado com este mal-entendido".