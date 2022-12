Ricardo Costa: "Sporting perdeu uma excelente oportunidade de ganhar ao Barcelona"

Declarações do treinador do Sporting, no final do encontro com o Barcelona (37-34)

Reação ao desaire: "O Sporting perdeu, hoje, uma excelente oportunidade de ganhar ao Barcelona. O Vargas provou que é dos melhores do mundo e esbarrámos contra ele. Fez 14 defesas só na segunda parte. A nossa qualidade veio ao de cima, não é surpresa para ninguém aquilo que fizemos hoje."

Lesão de André José: "Estamos desapontados com o resultado. Trocava qualquer resultado por aquilo que aconteceu ao André José. Como treinador, fico a pensar que podia ter evitado tê-lo posto naquele momento. Passa tudo pela cabeça. Cá estaremos para o ajudar. Ele agora vai ser reavaliado. É um guerreiro e cá estaremos para o ajudar. Esperemos que não seja nada. Foi um momento muito duro no balneário para nós no intervalo."