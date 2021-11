Ricardo Costa: "Não foi o nosso melhor jogo. Resta saber se por culpa nossa ou do AEK..."

Declarações de Ricardo Costa, treinador do Sporting,​​​​​​ após a vitória com o AEK de Atenas (31-30), a contar pela quarta jornada do grupo D da Liga europeia de andebol.

Análise do jogo: "Hoje não foi o nosso melhor jogo. Resta saber se por culpa nossa ou do AEK. Não foi por acaso que o AEK venceu em Nimes. Na segunda parte fomos melhores, tivemos uma vantagem de quatro golos que não conseguimos gerir da melhor forma. Para nós era importante não perdermos em casa."

Determinação: "Gostámos de jogar em velocidade e imprimir um ritmo alto no jogo. Mas temos de saber parar para não perder bolas na transição ofensiva, como aconteceu na primeira parte. Diminuímos as falhas técnicas no ataque e isso foi determinante para termos conseguido passar para a frente do marcador."

Atenção máxima: "É sempre importante vencer, ainda mais quando os nossos adversários diretos perdem pontos. Todas estas equipas têm um nível muito alto. Qualquer resultado é possível. Temos de ter o máximo cuidado".