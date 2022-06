Ricardo Costa e a conquista da Taça: "Ganhámos aos melhores Benfica e FC Porto da história"

Declarações do treinador do Sporting após o triunfo, por 36-35, na final da Taça de Portugal, contra o FC Porto, disputada, este domingo, no Centro de Congressos de Matosinhos

Bom pressentimento: "O título é importante para nós. Somos uma equipa jovem e em formação. Tivemos a sensação ao longo da época que estávamos a fazer muita coisa bem feita, mas, num clube grande, se não se ganha não adianta nada dizer que se está a trabalhar bem."

Importância do título: Este título é importante pela afirmação de um conjunto de atletas jovens e que querem triunfar no andebol português. Ganhámos ao melhor Benfica da história e ao melhor FC Porto da história e não me lembro de uma Taça assim. Foi uma excelente promoção para o andebol português, com erros dos dois lados."

Dois prolongamentos: "Nos dois prolongamentos, a vitória podia ter caído para qualquer dos lados. Entrámos melhor no segundo prolongamento e conseguimos dois golos de vantagem, que foram importantes até ao final."