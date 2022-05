Ricardo Costa após o Sporting-FC Porto: "Há 10 meses assinava por baixo"

Declarações do treinador leonino Ricardo Costa no final do jogo Sporting-FC Porto (28-29), da 26.ª jornada do campeonato português de andebol, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa:

Sobre o jogo: "É um momento em que estamos tristes, em que queríamos mais, mas é também o momento de seguir em frente e conseguir a melhor classificação possível. Fomos a equipa que mais cresceu e hoje queríamos mais."

A segunda parte: "Estivemos bem no jogo, fizemos uma grande primeira parte. Na segunda parte, o FC Porto foi mais forte no sete contra seis e, no final, o jogo podia ter caído para qualquer um dos lados e a sorte sorriu ao FC Porto. Há que aceitar a derrota e julgo que hoje o FC Porto fez um grande jogo, mas frente a uma equipa que queria e fez tudo para vencer."

Sobre Kiko: "Toda a gente vê hoje o que esta equipa é capaz de fazer e, se há 10 meses me dissessem que perdíamos por um golo, eu assinava por baixo. O jogo do Kiko não é normal. Não é normal um miúdo de 17 anos fazer 19 golos, mas a equipa também contribuiu para isso".