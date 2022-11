Ricardo Costa: "A faltar quatro segundos, cometemos uma falta por inexperiência"

Declarações de Ricardo Costa (treinador do Sporting) após o jogo Sporting-FC Porto (29-29), da 10.ª jornada do campeonato português de andebol, realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa. O treinador do FC Porto, Magnus Andersson, não compareceu na sala de imprensa.

Sobre o jogo: "Fizemos um grande jogo na primeira parte a nível defensivo. O FC Porto, no seis para seis, não é melhor do que nós. Nós somos melhores e conseguimos responder dentro de campo. Obviamente que a situação de sete para seis do FC Porto alongou os tempos de ataque e perdemos a nossa eficácia ofensiva. Fomos encontrando a baliza, com situações bem conseguidas da nossa parte."

A juventude: "Na segunda parte, com muitas situações de igualdade numérica, mas entrámos melhor até. Na parte final, muito da nossa juventude veio ao de cima. Temos duas situações de dois minutos, o cartão vermelho ao Salvador Salvador e o amarelo ao Francisco Tavares são situações que devíamos evitar. A faltar quatro segundos, cometemos uma falta por inexperiência, que leva o FC Porto para a marca dos sete metros. Acaba por ser um justo resultado.

As contas: "Vamos ver se é um ponto perdido. É um resultado que temos de aceitar, pese embora a qualidade do FC Porto. Estamos na frente do campeonato, que é muito largo, mas cá estamos para a luta".