Renovação acertada no andebol do Benfica: Capdeville mais quatro épocas

Tem vindo a afirmar-se como o melhor português na posição, é titular da Seleção Nacional A e, tirando dois anos de empréstimo ao Madeira SAD, sempre jogou nos encarnados.

O Benfica e Gustavo Capdeville têm a renovação, por mais quatro anos, praticamente acordada, faltando apenas assinar o respetivo contrato para que as conversações fiquem fechadas. Desta forma, o andebol dos encarnados demonstra estar a preparar o futuro a tempo e horas, mantendo no plantel um atleta que tem vindo a evoluir bastante, de tal maneira que pode afirmar-se, sem sofrer grandes contestações, que se trata do melhor guarda-redes português da atualidade. De resto, o facto de ser titular da Seleção Nacional A é algo que o prova de forma inequívoca.

Capdeville, natural de Lisboa, 25 anos a 31 de agosto, começou a jogar com 12, nos infantis do Benfica, o emblema que sempre representou, à exceção de duas temporadas (2017/18 e 2018/19), em que esteve no Madeira SAD, mas, ainda assim, por empréstimo das águias.

Gostava de jogar à ponta-esquerda, mas, consta-se, só tinha mesmo jeito para a baliza. Chegou a atuar com o número 16, mas quando subiu aos seniores escolheu o 41, e é conhecida a grande ligação a Alfredo Quintana, antigo guarda-redes do FC Porto, falecido em fevereiro do ano passado. Aliás, "Cap" usa Quintana na camisola em vez do seu próprio nome.