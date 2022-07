Reñones: "Portugal e Espanha foram as melhores equipas do Europeu, ganhámos por sorte"

Declarações do selecionador espanhol, Rodrigo Reñones, após o jogo Portugal-Espanha (35-37), da final do Campeonato da Europa de andebol de sub-20, disputado em Matosinhos

Vitória: "Estamos muito contentes. O Europeu é sempre um torneio muito difícil, com nível e exigência. Ter a oportunidade de ganhar no último jogo é muito bom para nós. Foi muito difícil, porque Portugal jogou em casa e com pavilhão cheio, num ambiente muito bonito para se jogar andebol. Por sorte, ganhámos".

Sorte? "Digo por sorte porque no desporto não temos de jogar apenas com bola, mas atentar em outras coisas. Lutámos sempre pela vitória e nunca baixámos a cabeça. Na parte final, sabíamos que Portugal tinha poucas alternativas. Os irmãos [Francisco e Martim] Costa jogaram muito tempo e estavam um pouco cansados na parte final. Com as nossas mudanças, pudemos inverter aquelas desvantagens de quatro golos e ganhar o jogo".

Geração jovem de Portugal: É impressionante. Ao longo do torneio, creio que Portugal e Espanha foram as melhores equipas. Evidentemente, os irmãos Costa estão num nível máximo. Creio que Portugal e Espanha estarão a lutar por títulos em todos os torneios".