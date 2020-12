Registo imaculado motiva alfinetada do FC Porto: "Por incrível que pareça..."

FC Porto venceu o Belenenses no Restelo

Clube azul e branco lembrou a não atribuição do título nacional na época passada, devido à pandemia.

O FC Porto venceu na terça-feira o Belenenses, no restelo, por 31-24, e manteve o pleno de triunfos no final da primeira volta do campeonato nacional de Andebol 1: são 15 vitórias em 15 jogos para os dragões na presente temporada.

A equipa orientada por Magnus Andersson não perde para as competições nacionaus há 573 dias, dado que foi exaltado esta quarta-feira na newsletter "Dragões Diário" e que serviu de mote a uma "alfinetada" do FC Porto a propósito da não atribuição do título de campeão em 2020:

"Por incrível que pareça, o registo imaculado do andebol portista no panorama nacional de nada valeu, já que a Federação decidiu contrariar as congéneres europeias e não atribuir o título de campeão em 2020. Resta-nos tentar de novo em 2021", assinala o FC Porto.