Recorde de Magnus Andersson pelo FC Porto na meia centena

FC Porto procura este sábado, frente ao U. Maia, a 50.ª vitória seguida no campeonato, 58.ª em provas nacionais.

"Queremos continuar a ganhar tudo", disse Magnus Andersson no passado mês, em entrevista a O JOGO, sabendo que tem batido recordes pelo FC Porto desde que se estreou, em agosto de 2018. Se o mais importante são os títulos - e já lá vão dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças, um pleno desde essa data -, os números que levam a esses êxitos têm colocado o treinador sueco na história do andebol português.

Este sábado, a partir das 19h00, vai colocar um dos seus recordes em 50 vitórias consecutivas no campeonato, se os dragões confirmarem o favoritismo de 1 para 10 e baterem o U. Maia, antigo ISMAI.

Desde 16 de novembro de 2019, data do empate com o Sporting no Dragão, em jogo do campeonato, que o FC Porto triunfou sempre nas competições internas. São 57 vitórias consecutivas, seis na Taça de Portugal, duas na Supertaça e 49 no Andebol 1.

O mais próximo, entre os treinadores portistas, foi Ricardo Costa, com 29 vitórias seguidas - entre a penúltima jornada de 2015/16 e o início da fase final de 2016/17 -, pois Ljubomir Obradovic, técnico do hepta portista, teve duas séries sempre a ganhar, de 22 e depois 18 jogos.

Privilegiando um jogo taticamente rico, com destaque para o ataque em 7x6, e nunca colocando demasiada pressão nos jogadores, Andersson tem aproveitado a Liga dos Campeões para colocar a sua equipa num patamar superior em termos internos. Tem uns incríveis 95,5% de vitórias e no campeonato os portistas levam, desde a sua chegada, uma média de 33,9 golos por jogo. Se esse número é muito alto, há ainda um recorde com os 53-26 ao Arsenal da Devesa e em 14 dos 97 jogos os portistas atingiram a marca dos 40 golos marcados. A defender levam uma média de 23,45 golos sofridos e no ano passado, na visita ao ISMAI, o resultado foi de... 12-31.

"Jogar na Maia é sempre uma dificuldade, todas as equipas são muito fortes em casa e eles têm um jogo muito rápido", disse ontem Pedro Valdés sobre um adversário que já leva três triunfos em cinco jogos. Citado pelo FC Porto, o lateral cubano estaria a pensar no bom início de campanha dos maiatos, pois o histórico aponta em sentido oposto: em 10 anos, o ISMAI perdeu todos os 18 confrontos com o dragões e só por uma vez ficou a um golo do empate...