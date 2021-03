Quintana tatuado no braço de Rui Silva, o marcador do golo decisivo

A seleção portuguesa de andebol alcançou o feito inédito de se qualificar para os Jogos Olímpicos, ao ganhar por 29-28 à anfitriã França, em Montpellier, com um golo nos últimos segundos do jogo por Rui Silva

Rui Silva, autor de golo, nos derradeiros últimos segundos do jogo com a França, que colocou Portugal nos Jogos Olímpícos, recorreu às redes sociais para uma emocionante homenagem a Quintana. No Instagram, o jogador da Seleção Nacional, mostrou a tatuagem de guarda-redes recentemente falecido que tem no braço direito. "Correste comigo, remataste comigo e marcaste golo comigo. Agora vamos a Tóquio e juntos continuaremos a fazer história! Hoje e sempre será por ti", pode ler-se a acompanhar a fotografia.

Recorde-se que depois do jogo, Fábio Magalhães disse: "No remate do Rui [Silva] estávamos todos no braço dele. Ele estava confiante, ainda bem que foi ele e nunca iria falhar"