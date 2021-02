Quintana: "A pior derrota da Seleção e do FC Porto", diz o selecionador de andebol

Guarda-redes faleceu esta sexta-feira, aos 32 anos.

Paulo Jorge Pereira, selecionador de andebol, reagiu esta sexta-feira ao falecimento de Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da equipas das quinas.

"Momentos muito difíceis, estamos todo solidários com os atletas do FC Porto que viveram a situação, pelo que me apercebi foi muito difícil de viver. Custa-me imaginar que o Quintana não estará entre nós para continuar este caminho brilhante que temos feito. No entanto, pouco a pouco estou seguro de que vamos todos procurar a realidade, embora às vezes seja difícil. Foi algo que aconteceu e queremos tentar, sobretudo, reagir como ele reagiria numa situação adversa. Esta foi com certeza a pior derrota que tivemos na Seleção, a pior derrota do FC Porto em toda a sua existência. Nada disto é justo, mas o que é certo é que, até por ele, vamos todos ter que reagir e seguir em frente", assinalou Paulo Pereira, em declarações ao Porto Canal.