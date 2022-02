"Quero dar os parabéns ao Sporting, dominou do primeiro ao último minuto"

Dragan Djukic, treinador do Grundfos Tatabanya

Declarações de Dragan Djukic e Adam Juhasz, respetivamente treinador e jogador do Tatabánya, após a derrota com o Sporting, por 34-26, em jogo da oitava jornada do grupo D da Liga Europeia de andebol.

Dragan Djukic, treinador do Tatabánya

"Quero dar os parabéns ao Sporting, que dominou do primeiro ao último minuto. Estivemos perto, mas eles mudaram muitas vezes e com isso melhoraram. Desejo sorte ao Sporting para os próximos jogos.

Vamos tentar agora regenerar-nos para os próximos jogos que teremos nos próximos sete dias, que são muito importantes.

Esta noite, em alguns momentos, jogámos sem concentração e isso contra o Sporting acabou por ser fatal."

Adam Juhasz (jogador do Tatabánya)

"Na segunda parte, o Sporting começou a defender melhor e nós cometemos alguns erros. Estes fatores vierem juntos, perdemos energia depois da primeira parte, onde estávamos perto do Sporting.

O que posso dizer, é que foi um resultado melhor que na primeira volta (37-27). Agora esperamos somar mais pontos até ao final."