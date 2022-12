Redação com Lusa

FC Porto vai defrontar o Granollers, finalista vencido da Taça do Rei e vice-campeão de Espanha, na primeira meia-final da edição inaugural da Supertaça Ibérica, no sábado (14h45).

O treinador Magnus Andersson disse esta sexta-feira que "só a jogar bem" é que o FC Porto vence sábado o Granollers e marca presença na final da Supertaça Ibérica de andebol, que reúne ainda Sporting e Barcelona, em Málaga.

O campeão português defronta o Granollers, finalista vencido da Taça do Rei e vice-campeão de Espanha, na primeira meia-final da edição inaugural da Supertaça Ibérica, no sábado, pelas 15h45 horas (14h45 em Lisboa), em Málaga.

Magnus Andersson destacou a "importância de um torneio deste nível", atendendo "à qualidade das equipas envolvidas", sem precisar se a altura em que decorre é ou não a melhor, dada a sobrecarga de jogos para os atletas e em vésperas do Mundial de 2023.

"Queremos sempre ganhar, mas temos muito respeito pelo Granollers e para avançar para a final temos que fazer um bom jogo", referiu o treinador sueco, considerando que a equipa dos dragões "está a jogar melhor", mas continua a "falhar nos detalhes".

O pivô espanhol Ignacio Plaza também realçou a importância da competição, que reúne "quatro equipas potentes", e alertou para as dificuldades que o FC Porto poderá ter no jogo com o Granollers, adversário na meia-final.

"É uma grande equipa. Já ganhou esta época ao Sporting na Liga Europeia [32-29] e tem uma formação muito completa, pelo que não vai ser fácil. Vai ser um grande jogo, mas vamos tentar estar na final da primeira edição deste torneio", afirmou Ignacio Plaza.

O pivô espanhol realçou o "sabor especial" de voltar a jogar em Espanha ao fim de sete anos, em que esteve fora do país ao serviço do Fuchse Berlim, Magdeburgo e AEK, e elogiou a evolução do andebol português, que "está cada vez melhor".

"Há equipas a investir mais dinheiro e a participar nas principais provas europeias [FC Porto, Sporting, Benfica e Águas Santas], e o campeonato português está a atrair bons jogadores. Este torneio é uma bela ideia, pois junta boas equipas que estão muito perto", disse o pivô portista.

O ponta-direita António Areia admitiu que o FC Porto já conhece "alguma coisa" do Granollers, quer pelos jogos do campeonato espanhol quer pelas competições europeias, e considerou que "é uma equipa complicada, muito ao estilo espanhol", mas que o FC Porto está preparado e motivado para este jogo.

Areias destacou a exibição do FC Porto na Dinamarca, apesar de ter somado frente ao GOG a nona derrota em 10 jogos na Liga dos Campeões (34-33), e considerou que a "equipa tem vindo a melhorar bastante" e "motivada" para o jogo com o Granollers.

A formação portista viajou diretamente da Dinamarca para Málaga, depois do jogo de quarta-feira, e apesar de algum cansaço provocado pelo jogo e viagem está pronta para lutar por um lugar na final de domingo.

"Se conseguirmos chegar à final, queremos ganhar. Esta Supertaça é uma competição engraçada, com quatro grandes equipas, e nós estamos focados em competir e em chegar à final, ou com o Sporting ou com o Barça", acrescentou António Areia.

A Supertaça Ibérica é um torneio que colocará, pela primeira vez, frente a frente os campeões nacionais e os detentores das Taças de Portugal e Espanha, e decorrerá sábado e domingo no Centro Desportivo Ciudad Jardin, em Málaga.