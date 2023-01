"Quem tem a minha altura precisa de mais tempo na preparação de um jogo"

Nikola Mitrevski tem 1,86 metros, pouco para um guarda-redes, mas aprendeu a compensar esse défice.

No andebol, os guarda-redes com dois metros de altura são os mais cobiçados, tendo a maioria mais de 1,90 metros. No Mundial, que se inicia quarta-feira só há 17 abaixo dessa fasquia - mas nove deles com 1,89 - e apenas cinco são mais baixos do que Nikola Mitrevski. Um défice que o guardião do FC Porto sempre soube ultrapassar, assim como o da idade.

Tem 37 anos. Os guarda-redes, habitualmente, têm carreiras mais longas. Até que idade pensa jogar?

-Não sei responder, porque nunca pensei na resposta a essa pergunta [risos]. Acho que a saúde vai decidir. Sou cuidadoso com o regime alimentar e também cuido do meu corpo, para que possa continuar em boa forma o máximo de tempo possível.

Sempre teve cuidados especiais, ou isso começou com o passar dos anos?

-Tenho uma combinação de cuidados. Durante a carreira aprendi o que precisa o meu corpo, o que é bom e o que não é. Durante o dia faço bastantes coisas para me manter em forma e estar preparado para os treinos e os jogos.

Tem algum guarda-redes que seja uma referência?

-Como não há muitos guarda-redes de alto nível com as minhas características físicas, nunca tive um como referência. Sempre procurei o que me podia ajudar em diferentes guarda-redes.

Não é um guarda-redes alto. De que características necessita para ser eficaz com a sua altura?

-Com os anos, fui aprendendo como anular a questão da altura mais baixa, fui treinando de forma diferente dos outros. Quem tem a minha altura precisa de muito mais tempo na preparação de um jogo.

Que estudos sobre o adversário faz um guarda-redes na preparação dos jogos? Ter um trabalho prévio pode significar quantas defesas?

-Os treinadores fazem análises tanto para os jogadores de campo como para os guarda-redes. No FC Porto, temos o nosso treinador, o Telmo Ferreira, que nos ajuda com a sua experiência. Mas estar bem preparado para um jogo não significa que um guarda-redes vai fazer muitas defesas. Tal como nós, os outros jogadores preparam-se e procuram variar os remates. Não é fácil prever o que vai acontecer num jogo. São todos diferentes.

Destaca algum jovem guarda-redes português?

-Neste momento, todos os jogadores que estão convocados para a seleção são bons. Mas ainda podem melhorar, são jovens.