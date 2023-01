"Quem sou eu para apresentar propostas à IHF? Temos as pessoas da arbitragem em Portugal"

Paulo Jorge Pereira, selecionador nacional, conversou com O JOGO e abordou todos os temas do Campeonato do Mundo. Técnico reconheceu erros, mas contou situações que só quem as vive sabe, como o facto de alguém ter passado a bola um jogador do Brasil que, assim, teve tempo para marcar o famoso livre de 9 metros.

Selecionador nacional chegou a Vigo, onde reside, e descansou dois dias. Na quarta-feira, Paulo Jorge Pereira atendeu e falou em exclusivo a O JOGO.

Como analisa a participação de Portugal no Campeonato do Mundo?

-Não atingimos o objetivo ambicioso que tínhamos, embora não considere que tenha sido uma participação negativa, muito pelo contrário. Tínhamos a fase preliminar mais equilibrada e imprevisível do Mundial e acabámos em primeiro lugar. Depois, quando combatemos com os melhores do mundo, poder ganhar ou perder já é um grande avanço para Portugal.