Quatro portugueses eleitos para a Federação Internacional de Andebol

Redação com Lusa

Portugal elegeu quatro elementos para cargos na Federação Internacional de Andebol (IHF), durante o XXXVIII Congresso, que decorreu este sábado, por videoconferência.

Pedro Mourão (Tribunal Arbitral), Miguel Fernandes (Comissão Arbitral) e Ulisses Pereira (Auditor Interno) foram reconduzidos nos respetivos cargos, enquanto José Costa foi eleito pela primeira vez para a Comissão de Ética.

"Este resultado mostra a confiança que os meus colegas têm no trabalho realizado pelos portugueses na IHF. É mais um sinal do nosso posicionamento do panorama internacional que quero aqui realçar", disse o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro.