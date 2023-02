Portuguesa Ana Seabra é a nova treinadora de andebol do Atlético Guardés

Redação com Lusa

Ana Seabra, considerada uma das referências do andebol feminino português e integrante da geração que alcançou o histórico apuramento para o campeonato da Europa de 2008, era até agora adjunta de Abel González na equipa galega de La Guardia

A portuguesa Ana Seabra é a nova treinadora da equipa feminina de andebol do Atlético Guardés, depois do clube ter demitido o asturiano Abel González devido aos maus resultados, foi esta segunda-feira anunciado.

Ana Seabra, considerada uma das referências do andebol feminino português e integrante da geração que alcançou o histórico apuramento para o campeonato da Europa de 2008, era até agora adjunta de Abel González na equipa galega de La Guardia.

A estreia de Ana Seabra como treinadora principal do Atlético Guardés, equipa das internacionais portuguesas Patrícia Lima, Sandra Santiago e Carolina Silva, acontecerá no sábado frente ao Madeira SAD, no Funchal (sua terra natal), nos quartos-de-final da Taça Europa.

O jogo marca ainda o reencontro da ex-ponta/central Ana Seabra, de 45 anos, que tem como adjunto no banco do Atlético Guardés o compatriota João Mesquita, com a equipa do Madeira SAD, que representou durante sete épocas (de 2002/03 a 2008/09).

Ana Seabra chegou no início da época ao Atlético Guardés depois de uma boa campanha ao serviço da AA São Pedro do Sul, que culminou com o apuramento inédito para a Taça Europa.

A treinadora portuguesa conta ainda no seu currículo com passagens pelo Alavarium, São Bernardo e Artística de Avanca, para além de colaborações nos vários escalões das seleções nacionais femininas e de Cabo Verde (seniores femininos).

O Atlético Guardés ocupa o nono lugar entre 12 da Divisão de Honra do andebol espanhol, com nove pontos em 13 jornadas, a 15 do líder Bera Bera, e encontra-se num dos quatro lugares de despromoção.