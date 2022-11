Portugal volta a vencer e continua a sonhar com o Mundial de andebol feminino

A equipa das Quinas voltou a vencer o Azerbaijão.

A Seleção Nacional de andebol goleou este sábado o Azerbaijão, por 36-12, repetindo o triunfo no jogo da primeira mão, e continua a sonhar com a primeira qualificação para um Mundial feminino, após play-off disputado no Multiusos de Paredes.

Portugal iniciou o jogo com 13 golos de vantagem conquistados na primeira mão do play-off de acesso ao Mundial de 2023, na quinta-feira, mas isso não tirou ambição ao combinado luso, novamente muito forte no arranque, logrando uma vantagem de três golos.

Para isso contou também a atenção da guarda-redes Jéssica Ferreira, inultrapassável nos primeiros ataques azeris, que ainda conseguiram reduziram para a diferença mínima, com quatro minutos e meio de jogo.

Foi o princípio do fim da resistência do Azerbaijão, com menos soluções no banco e uma qualidade de jogo bem inferior, bem evidente nas inúmeras perdas de bola em ataque e numa parca agressividade defensiva, permitindo inúmeros ataques rápidos e concretizações por parte de Portugal, que ao intervalo já vencia por 17-5.

O selecionador José António Silva voltou a mudar a equipa ao intervalo, repetindo o que fizera no primeiro jogo, mantendo elevado o ritmo de jogo e impedindo qualquer reação por parte das azeris, incapazes de travar a marcha do marcador.

Portugal fechou o jogo com 24 golos de vantagem. Maria Unjaque e Maria Pereira, com seis golos cada, foram as melhores marcadoras de Portugal, que terá ainda de disputar e vencer um derradeiro play-off para lograr a primeira qualificação para um Mundial.