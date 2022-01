Portugal volta a perder no Europeu de andebol e as contas estão difíceis

Desaire pela margem mínima, e nos instantes finais, frente à Hungria, depois da derrota, na estreia, com a Islândia.

A Seleção Nacional de andebol perdeu, este domingo, com a anfitriã Hungria, por 30-31, em jogo da segunda jornada do Grupo B do Campeonato da Europa, e hipotecou parte das hipóteses de garantir o apuramento para a main-round do torneio.

O golo do triunfo húngaro, o primeiro nesta competição, foi marcado por Máthé, numa altura em que Portugal jogava com menos um por exclusão de Iturriza, a cerca de dois segundos do apito final da partida assistida por 20 mil espectadores.

A Seleção Nacional entrou bem no jogo, chegou aos 3-0 e 5-2, mas depois do empate a 6-6 só conseguiu passar para a frente mesmo antes do intervalo, quando Rui Silva fez o 15-14.

O segundo tempo foi sempre a correr atrás do prejuízo, num jogo tão equilibrado que se registaram 11 situações de empate, a última delas, aos 30-30, com um golo de Daymaro Salina aos 59m48s. Mas a resposta, após um time-out, foi demolidora: Máthé fez a festa húngara com um tiro de 130,5 km/h!

Portugal (0 pontos) fica, agora, à espera do resultado entre Islândia e Países Baixos, líderes do Grupo B (dois pontos), para saber se continuará com chances de seguir em frente na competição aquando da disputa da terceira e última jornada.

A Seleção Nacional precisará que, este domingo, a Islândia vença os Países Baixos para não ficar arredada da qualificação e, na próxima terça-feira, a Islândia (nesse caso já apurada) terá de derrotar a Hungria e Portugal de superar os neerlandeses por diferença de golos que lhe dê vantagem num desempate a três.