Portugal vence Suíça e mantém o sonho de chegar aos "quartos" do Mundial

Portugal bateu a Suíça. Segue-se o jogo decisivo com a França

Seleção Nacional bateu os suíços por 33-29 e coloca pressão sobre a Noruega, que joga mais logo frente à Argélia. Jogo decisivo da equipa lusa é domingo, frente à poderosa França.

Portugal venceu esta sexta-feira a Suíça, por 33-29, na segunda jornada do "main round" do campeonato do Mundo de andebol, mantendo bem vivo o sonho de atingir os quartos de final da competição.

A Seleção orientada por Paulo Jorge Pereira foi sempre superior à equipa helvética à boleia de uma grande exibição de Victor Iturriza, sempre atento a defender e incisivo a atacar.

Portugal passou a somar seis pontos no grupo III, os mesmos da França (menos um jogo disputado) e vai defrontar os gauleses num encontro decisivo marcado para as 19h30 de domingo. Em caso de vitória, Portugal garante a passagem aos "quartos".

A Noruega, que no último encontro venceu Portugal (tem vantagem no confronto direto) e também entra nas contas do apuramento, joga ainda esta sexta-feira, frente à Argélia.