Portugal vence Suécia no último suspiro e garante presença na final do Europeu sub-20

Vitória por 25-24 chegou no último lance da partida, quando Kiko Costa marcou a partir de um livre de sete metros

A Seleção Nacional de sub-20 de andebol garantiu esta sexta-feira a presença na final do Europeu, onde vai encontrar a Espanha, depois de bater a Suécia por 25-24 nas meias-finais da prova.

Portugal foi para o intervalo a vencer por duas bolas (12-10), mas na segunda parte a formação sueca criou bastante problemas, valendo à Seleção Nacional várias defesas de Diogo Rêma.

Com tudo empatado a 30 segundos do final, o golo da vitória chegou da mão de Kiko Costa, o mais novo dos irmãos Costa - filho do antigo internacional A e treinador do Sporting, Ricardo Costa e de Cândida Mota, também ela internacional A - que não vacilou a partir da marca dos sete metros e carimbou a passagem à final.

Recorde-se que a melhor classificação de sempre de Portugal em sub-20 foi em 2010, na Eslováquia, quando ganhou a medalha de prata, depois de perder na final com a Dinamarca.

Na final, Portugal vai reencontrar a Espanha, depois de já a ter defrontado na fase preliminar da prova, onde se registou uma vitória lusa por 36-35.