Portugal vence na Macedónia e dá passo de gigante rumo o Euro'24 de andebol

A confirmar-se, o que pode acontecer domingo, em Matosinhos, será a sexta qualificação consecutiva

A Seleção Nacional de andebol deu esta quinta-feira um passo enorme rumo ao sexto apuramento consecutivo para grandes competições, no caso o Campeonato da Europa de 2024 - a jogar na Alemanha, entre 10 e 28 de janeiro - , ao vencer, em Skopje, a Macedónia do Norte, por 29-23.

Com uma boa segunda parte de Gustavo Capdeville, que na primeira parou dois livres de sete metros, António Areia, com dez golos, foi o melhor marcador dos Heróis do Mar.

Domingo, às 17h30, em Matosinhos, há novo encontro com a formação do guarda-redes do FC Porto Nikola Mitrevski e, se o conjunto das Quinas ganhar, está matematicamente qualificado.