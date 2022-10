Portugal vence Luxemburgo na qualificação para o Europeu de andebol de 2024

A Seleção Nacional chegou ao intervalo já a vencer a seleção luxemburguesa por 14-5.

A Seleção Nacional de andebol venceu este domingo o Luxemburgo por 32-21, em jogo da segunda ronda do grupo 1 da qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, disputado no Centre Sportif Nationale d"Coque.

Portugal, que na estreia da fase de apuramento bateu em Matosinhos a Turquia por 44-27, ampliando a vantagem na segunda parte.

Com este triunfo, Portugal está no primeiro lugar do grupo, com quatro pontos, os mesmos da Macedónia do Norte, que venceu a Turquia por 36-27, com a equipa das Quinas a ter vantagem na diferença de golos.