Portugal vence Hungria e defronta Brasil no main round do Mundial

Portugal vai agora defrontar o Brasil, dia 18 de janeiro

Portugal venceu a Hungria, 27-20, precisamente a diferença que precisava para ser primeiro do grupo D no Campeonato do Mundo, levando dois pontos para o Main round.

Portugal vai agora defrontar o Brasil, dia 18 de janeiro, no primeiro jogo do grupo II do main round. Um jogo que pode seguir em direto em www.ojogo.pt

A seleção portuguesa, que chegou ao intervalo a vencer por 16-9, garantiu a segunda vitória no Grupo D e terminou em primeiro lugar, com quatro pontos, os mesmos de Islândia e Hungria, enquanto a Coreia do Sul não pontuou.

Na ronda principal, Portugal vai integrar o Grupo II, em Gotemburgo, juntamente com Islândia, Hungria, Suécia, Cabo Verde e Brasil. Na segunda fase, a Suécia entra já com quatro pontos, mais dois do que Portugal, Islândia, Hungria e Brasil, enquanto Cabo Verde começa a zero.

