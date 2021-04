Portugal vence em Israel e garante presença no Europeu de andebol

Portugal garantiu esta quinta-feira a presença no Europeu de andebol do próximo ano.

A seleção portuguesa de andebol garantiu esta quinta-feira, em Israel, a presença no Europeu de 2022, cujo título se discute entre 13 e 30 de janeiro do próximo ano, na Hungria e na Eslováquia. No quinto jogo do grupo 4 da segunda fase de qualificação, a equipa de Paulo Jorge Pereira venceu por 41-29.

Depois do sexto posto no Europeu'2020, do 10.º lugar no Mundial'2021 e do inédito apuramento para os Jogos Olímpicos (Tóquio, 23 de julho a 8 de agosto), Portugal alcançou a quarta qualificação consecutiva para uma grande prova.

A equipa portuguesa, que ao intervalo já vencia por nove golos (22-13), não facilitou e acabou por triunfar em Israel, tendo, além de garantido o apuramento, assumido o primeiro lugar do grupo.

Com um jogo por disputar, a seleção portuguesa lidera com oito pontos, mais dois do que a Islândia, segunda classificada, estando a Lituânia em terceiro, com quatro, e Israel em quarto e último, com dois pontos.

A fase final do Europeu contará com 24 seleções, 20 das quais saídas da qualificação, que se juntam aos organizadores Hungria e Eslováquia e à campeã europeia em título, a Espanha, e à "vice" Croácia.