Portugal vence e fica perto da main round do Mundial de andebol de sub-19

Caso a anfitriã Croácia, adversária dos portugueses no sábado, não perca o jogo com a estreante seleção do Ruanda, Portugal confirma ainda esta sexta-feira a passagem à ronda seguinte do Mundial.

A seleção portuguesa de sub-19 de andebol hoje por 41-19 a Argélia, em Varaždin, na Croácia, e somou o segundo triunfo no Grupo A do Campeonato do Mundo da categoria rumo à fase principal.

Caso a anfitriã Croácia, adversária dos portugueses no sábado, não perca o jogo com a estreante seleção do Ruanda, Portugal confirma ainda esta sexta-feira a passagem à ronda seguinte do Mundial.

Portugal, que no primeiro jogo 'esmagou' o Ruanda, por 50-24, esteve em desvantagem até aos 3-2, altura em que passou para a frente com um parcial de quatro golos (6-3), para nunca mais perder a liderança do marcador.

A seleção portuguesa, que demorou a estabilizar o seu jogo ofensivo e defensivo, abriu a vantagem para quatro golos aos 8-4, mas a seleção argelina, com três golos sem resposta, voltou a encurtar a diferença e a ficar a um aos 8-7.

Com 15 minutos de jogo decorridos, a Argélia falhou a hipótese de igualar com um remate ao poste, após o que Portugal embalou para um parcial de 5-0, que colocou o marcador em 12-7, com uma vantagem de cinco golos pela primeira vez no jogo.

Até ao final da primeira parte, a seleção portuguesa marcou por mais três vezes, contra apenas uma da argelina, pelo que o intervalo chegou com o marcador a apresentar 15-8, o que não traduzia a superioridade do conjunto luso no recinto.

O equilíbrio rondou os primeiros 15 minutos da segunda parte, em que a Argélia marcou os mesmos oito golos da primeira, sobressaindo na baliza nacional Gonçalo Morgado, filho do guarda-redes internacional português Sérgio Morgado.

Portugal, no terceiro quarto de hora do jogo, estabilizou a vantagem em nove golos, que abriu para 10, aos 23-13, pela primeira vez no encontro, em que começou a evidenciar maior tranquilidade no seu jogo.

Gonçalo Morgado, com duas defesas em livres de sete metros, contribuiu para o melhor período da equipa lusa, que elevou a vantagem de nove golos, aos 25-16, para os 16, aos 32-16, dobrando a oito minutos e 30 segundos do fim do jogo os golos da seleção argelina.

Evidenciando boa eficácia defensiva, que se traduziu por três golos sofridos nos últimos 15 minutos, Portugal elevou os níveis e, mesmo a rodar a equipa, já a pensar no jogo de sábado com a Croácia, construiu um resultado volumoso.

Portugal terminou a partida com um parcial de 7-1, que permitiu vencer a Argélia, por 41-19, e que colocou a equipa lusa praticamente na main round, para isso bastando ainda hoje a Croácia não perder com o Ruanda.

Nuno Oliveira, com nove golos, foi o melhor marcador do encontro e o jogador mais valioso (MVP), com uma eficácia de remate de 82%.

Passam à main round os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos, enquanto os restantes transitam para a Taça Presidente (que define do 17.º ao 32.º lugares). O Grupo A, de Portugal, cruza com o B, da Hungria, Eslovénia, Marrocos e Nova Zelândia.