Portugal vence Azerbaijão na primeira mão do play-off de acesso ao Mundial de andebol feminino

A seleção portuguesa feminina de andebol venceu o Azerbaijão por 32-19, em jogo da primeira mão do play-off de qualificação europeia de acesso ao Campeonato do Mundo de 2023, disputado no Multiusos de Paredes.

A seleção lusa dominou o encontro e ao intervalo já vencia por 16-5, com os 11 golos de diferença a espelharem a diferença entre as equipas, com Portugal a ampliar a vantagem na segunda parte, apesar de o Azerbaijão ter dado uma melhor resposta nesta fase.

O jogo da segunda mão está agendado para sábado, de novo no Multiusos de Paredes, com a seleção apurada neste "play-off" a seguir para a fase 2 da qualificação europeia.