Portugal tem no Mundial cinco entre os 30 mais internacionais de sempre

Dos 20 jogadores que Paulo Jorge Pereira levou para o Campeonato do Mundo Egito, cinco estão entre os 30 mais internacionais de sempre do andebol português

Fábio Magalhães, lateral esquerdo de 32 anos, é o jogador mais internacional de sempre em atividade e está entre os 30 atletas com mais jogos internacionais do andebol português.

Para além do meia-distância do FC Porto, que é o terceiro mais de sempre - tem 242 jogos e é apenas ssuperado por Eduardo Filipe e Carlos Resende, com 271 e 253, respetivamente - outros quatro chamados ao Mundial por Paulo Jorge Pereira já se encontram nessa elite.

O ponta esquerda Pedro Portela (Tremblay, de França) e o central Rui Silva (FC Porto) têm o mesmo número de partidas com a camisola das Quinas (194) e já são os oitavos e nonos de sempre.

Depois, mais para o fim, ainda aparece o lateral direito João Ferraz (Shur, da Suíça), na 24.ª posição, com um total de 147 encontros, e, em 29.º, o "azarado" - falhou o Europeu do ano passado devido a lesão - Gilberto Duarte, do Montpllier, de França, que totaliza 139 jogos.

Eis a lista dos 30 mais.

Jogador - Tot - AA - BB - Jun. - Juv. - Golos - AA

1.º Eduardo Filipe - 271 - 202 - 6 - 46 - 17 - 658

2.º Carlos Resende - 253 - 232 - 3 - 18 - 1349

3.º Fábio Magalhães - 242 - 141 - 101 - 292

4.º Carlos Galambas - 213 - 186 - 27 - 273

5.º Ricardo Costa - 210 - 147 - 3 - 58 - 2 - 399

6.º David Tavares - 207 - 149 - 7 - 50 - 1 - 470

7.º Tiago Rocha - 195 - 136 - 59 - 355

8.º Pedro Portela - 194 - 92 - 102 - 303

9.º Rui Silva - 194 - 82 - 96 - 16 - 131

10.º Luís Gomes - 192 - 167 - 5 - 20 - 306

11.º Sérgio Morgado - 190 - 127 - 6 - 40 - 17

12.º José Costa - 185 - 100 - 85 - 194

13.º Hugo Figueira - 185 - 137 - 6 - 42 - 4

14.º Rui Almeida - 179 - 146 - 5 - 28 - 234

15.º Carlos Carneiro - 173 - 109 - 7 - 57 - 313

16.º Ricardo Andorinho - 165 - 98 - 3 - 62 - 2 - 308

17.º Carlos Matos - 164 - 70 - 70 - 24 - 86

18.º Álvaro Rodrigues - 158 - 83 - 7 - 67 - 1 - 139

19.º Inácio Carmo - 156 - 126 - 5 - 25 - 233

20.º Cláudio Pedroso - 156 - 71 - 3 - 70 - 12 - 174

21.º Filipe Cruz - 151 - 150 - 1 - 472

22.º Paulo Faria - 150 - 118 - 3 - 29 - 157

23.º Pedro Solha - 149 - 110 - 4 - 35 - 343

24.º João Ferraz - 147 - 80 - 60 - 7 - 154

25.º Armando Pires - 143 - 126 - 17 - 291

26.º João Lopes - 142 - 133 - 6 - 3 - ? - 48

27.º Carlos Ferreira - 141 - 133 - 2 - 6 - ? -

28.º Rui Rocha - 141 - 136 - 1 - 4 - ? - 292

29.º Gilberto Duarte - 139 - 93 - 0 - 47 - ? - 288

30.º Miguel Fernandes - 131 - 121 - 1 - 9 - ? -