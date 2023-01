Portugal sai vitorioso do último desafio antes do Mundial de andebol

Triunfo da seleção portuguesa, por 31-28, sobre o Brasil.

A seleção portuguesa de andebol venceu este domingo o Brasil, por 31-28, garantindo o segundo lugar no quadrangular do torneio Gjensidige Cup 2023, integrado na participação no Campeonato do Mundo, que começa quarta-feira na Suécia e na Polónia.

Depois do desaire por 38-27, na estreia, em Trondheim, ante a anfitriã Noruega, vice-campeã mundial em 2019 e 2017, seguido de triunfo por consistentes 39-27 sobre os Estados Unidos, os pupilos de Paulo Pereira ganharam a mais um dos participantes do mundial.

Portugal começou algo titubeante (1-3), contudo rapidamente deu a volta, com uma defesa consistente - o Brasil chegou a estar 12 minutos sem marcar - e um ataque eficaz, decisivos para um parcial de 7-0 (8-3).

Ainda assim, o conjunto sul-americano bateu-se sempre bem e, aproveitando um abrandamento do ritmo dos lusos, reduziu para três golos (14-11), atingindo o intervalo a quatro (16-12).

Com as equipas renovadas para a etapa complementar, os heróis do mar mostraram um banco mais forte e atingiu os sete (22-15), antes de nova reação dos canarinhos que ficaram a um golo, aos 27-26, deixando tudo em aberto a cinco minutos do fim.

Nessa altura, a eficácia ofensiva de Leonel Fernandes e a inspiração do guarda-redes Manuel Gaspar, recém-entrado, permitiram a Portugal aguentar as investidas contrárias e garantir o êxito (31-28), num desafio no qual Rui Silva foi o melhor marcador, com sete tentos.

Portugal apresentou um sete inicial com Gustavo Capdeville, Diogo Branquinho, André Gomes, Rui Silva, Fábio Magalhães, Pedro Portela e Alexis Borges.

A comitiva lusa viaja segunda-feira para Kristianstad, na Suécia, onde disputa o Grupo D, defrontando a Islândia (quinta-feira), Coreia do Sul (sábado) e Hungria (16 de janeiro).

Portugal vai disputar pela quinta vez o Mundial de andebol, depois das presenças em 1997, 2001, 2003, como anfitrião, e 2021.