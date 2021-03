Portugal já conhece adversários na qualificação para o Europeu feminino

Seleção feminina de andebol vai tentar presença no Europeu

Redação com Lusa

Kosovo, Luxemburgo e Chipre no caminho da seleção feminina de andebol.

A seleção feminina de andebol vai disputar a primeira fase de qualificação para o Europeu2022 com as congéneres do Kosovo, Luxemburgo e Chipre, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado em Viena, na Áustria.

Portugal vai jogar a primeira fase de qualificação para o Europeu2022 de 31 de maio a 6 de junho e só o triunfo no grupo garante a presença na segunda, a disputar por 24 seleções, distribuídas por seis grupos de quatro.

Além do grupo A de Portugal, Grécia, Itália, Bósnia-Herzegovina e Letónia integram o grupo B e Ilhas Faroé, Israel e Finlândia o grupo C, apenas com três seleções.

A segunda fase conta já com os Países Baixos, Rússia, França, Dinamarca, Espanha, Suécia, Alemanha, Roménia, Sérvia, Hungria, Croácia, Polónia, República Checa, Áustria, Bielorrússia, Suíça, Eslováquia, Islândia, Turquia, Lituana e Ucrânia, de acordo com o "ranking" das seleções e posições no Europeu2020.

O Europeu2022, a decorrer de 04 a 20 de novembro de 2022 e a disputar por 16 países, regista já a presença na fase final de quatro seleções, as anfitriãs Eslovénia, Macedónia e Montenegro, bem como a campeã europeia em título Noruega.